Federico Dimarco inarrestabile. C'è una pedina che corre sulla fascia e fornisce sempre input qualitativamente rilevanti. Le capacità tecniche dell'ex Verona sono sempre state note, ma quest'anno è arrivato un salto di qualità notevole in termini contributivi, ma non solo. Sono lontani i tempi delle sostituzioni all'ora di gioco che avvenivano con Inzaghi alla guida dell'Inter. Contro il Torino, Dimarco ha firmato un nuovo record di assist in campionato: sono 18, battuto il precedente primato del Papu Gomez (16).

Dopo aver premiato l’inserimento di Thuram nel primo tempo con un cross telecomandato, ha pescato da corner Bisseck per l'incornata del raddoppio. Dimarco è migliorato in modo notevole anche in fase di protezione, ma i numeri offensivi sono talmente rilevanti da renderlo l'esterno mancino più incisivo nei top 5 campionati europei. Assist-man perfetto e precisione analitica nello sviluppo offensivo: avere un giocatore con queste caratteristiche è sicuramente fondamentale per una formazione che punta a vincere. I tifosi interisti se lo godono, in attesa di completare l'obiettivo del tricolore e della finale di Coppa Italia, che mette di fronte all'Inter l'ostacolo Lazio. Insomma, se da un lato la delusione per il brutto percorso in Champions non è ancora terminata, dall'altro c'è la possibilità di rendersi protagonista nel rush finale.