Ora sì, l'Al-Sadd è ufficialmente campione del Qatar per la diciannovesima volta della sua storia. La squadra allenata da Roberto Mancini è riuscita a conquistare il titolo nazionale battendo nello scontro diretto dell'ultima giornata l'Al-Shamal, in virtù dei gol di Akram Afif, dell'ex Liverpool Roberto Firmino e di Paulo Otavio; di Boundejah e di Jeison Murillo, ex difensore di Inter e Sampdoria, le reti degli ospiti.

Il Mancio, dunque, ha potuto finalmente alzare al cielo con due settimane di ritardo il trofeo numero quindici della sua carriera da allenatore che sembrava già in bacheca lo scorso 13 aprile, quando l'Al-Shamal perse contro il Qatar Sc prima che il giudizio del campo fosse ribaltato a causa di una sostituzione irregolare effettuata dagli avversari. Il 3-0 a tavolino ha rimesso in corsa l'Al-Shamal che, alla sfida per il titolo è arrivato due lunghezze di distanza dalla capolista. salvo poi arrendersi sulla linea del traguardo del campionato.

Si tratta del 15esimo titolo in carriera per Mancini, che aveva già vinto il campionato in Italia, tre volte con l'Inter, e in Inghilterra trionfando all'ultimo respiro con il Manchester City nel 2012 a spese del Manchester United.