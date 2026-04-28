Ora sì, l'Al-Sadd è ufficialmente campione del Qatar per la diciannovesima volta della sua storia. La squadra allenata da Roberto Mancini è riuscita a conquistare il titolo nazionale battendo nello scontro diretto dell'ultima giornata l'Al-Shamal, in virtù dei gol di Akram Afif, dell'ex Liverpool Roberto Firmino e di Paulo Otavio; di Boundejah e di Jeison Murillo, ex difensore di Inter e Sampdoria, le reti degli ospiti.
Il Mancio, dunque, ha potuto finalmente alzare al cielo con due settimane di ritardo il trofeo numero quindici della sua carriera da allenatore che sembrava già in bacheca lo scorso 13 aprile, quando l'Al-Shamal perse contro il Qatar Sc prima che il giudizio del campo fosse ribaltato a causa di una sostituzione irregolare effettuata dagli avversari. Il 3-0 a tavolino ha rimesso in corsa l'Al-Shamal che, alla sfida per il titolo è arrivato due lunghezze di distanza dalla capolista. salvo poi arrendersi sulla linea del traguardo del campionato.
Si tratta del 15esimo titolo in carriera per Mancini, che aveva già vinto il campionato in Italia, tre volte con l'Inter, e in Inghilterra trionfando all'ultimo respiro con il Manchester City nel 2012 a spese del Manchester United.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 11:30 Parma, Troilo: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo più grande"
- 11:16 Matri: "L'anno scorso McTominay più decisivo di Dimarco quest'anno"
- 11:02 Il Mondiale '98, la rovesciata alla Roma, la Coppa UEFA: parla Djorkaeff
- 10:48 De Santis: "Indagine da giustizia a orologeria. Calciopoli? Io condannato, ma..."
- 10:34 TS - Chivu, chiusura del cerchio col Parma: tutti i meriti del tecnico
- 10:20 CdS - Calha ko, rimedi Inter: Stankovic play e... Koné
- 10:06 CdS - Calhanoglu in Coppa, margini ridotti. Ma resterà all'Inter perché...
- 09:52 Mancini, questa volta è ufficiale: il suo Al-Sadd è campione del Qatar
- 09:38 L'ex arbitro Gavillucci: "Serve il professionismo. Dalla Figc baratto inaccettabile"
- 09:24 CdS - Thuram sgasa verso il Mondiale: che numeri ad aprile
- 09:10 Barbara Facchetti: "Mi piacerebbe rivedere il 3 in campo. Calciopoli? Ha fallito chi..."
- 08:56 GdS - Lautaro domani col gruppo: spezzone col Parma e poi...
- 08:42 Moriero: "Sciuscià? Dopo 30 anni ci copiano ancora. Mi piace Dimarco perché..."
- 08:28 GdS - Lazio-Inter, Calhanoglu ci prova: il punto sull'infortunio
- 08:14 Corsera - Riunione a San Siro, quali prove ha il pm? Lo sapremo in un caso
- 08:00 La Repubblica - "Fatti i fatti tuoi": l'audio scomparso di Inter-Roma
- 00:00 A seguito di revisione
- 23:44 Lazio, 3-3 con l'Udinese, Sarri: "Abbiamo trovato il modo di incasinarcela"
- 23:30 Seconde squadre, una modifica del Consiglio Federale per i ripescaggi
- 23:15 Ambrosini: "Milan-Juve partita brutta. Tra l'Inter e le altre grosso gap"
- 23:05 Tommasi designatore al posto di Rocchi, Massini: "Scelta orientata alla continuità"
- 22:47 Serie A, la Lazio acciuffa l'Udinese al 95': 3-3 pirotecnico all'Olimpico
- 22:30 Djorkaeff ricorda la rovesciata in Inter-Roma: "Il gol più bello della mia vita"
- 22:15 Adani: "La parola per descrivere l'Inter è 'controllo'. Zanetti ci ha detto..."
- 22:00 Ventola: "Dimarco, campionato pazzesco. Thuram non è Benzema, ma è un top"
- 21:45 Milan, operazione allo zigomo per Modric: campionato finito
- 21:30 Atalanta, Percassi si tiene Palestra: "Contenti di ritrovarlo più maturo"
- 21:15 fcinL'Inter valuta il giovane Glebov, c'è un episodio che lo conferma
- 21:00 Inter Women, tra esperienza internazionale e crescita: "Bella atmosfera"
- 20:45 Lazio, Sarri: "Finale di Coppa Italia? Andiamo dritti in campionato"
- 20:31 Il Cagliari vede la salvezza: 3-2 all'Atalanta dopo una partita pazza
- 20:15 Inter, Thuram fa 50 gol: quale è il più bello? Da Lautaro a Chivu: le risposte
- 20:00 Marciniak, risposta chiara al tifoso del Barcellona: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
- 19:45 Condò: "Dirigenti dell'Inter non coinvolti, l'inchiesta si sta sgonfiando"
- 19:30 Finale di Coppa Italia, rese note le fasi di vendita dei biglietti per Lazio-Inter
- 19:15 Cagliari, Angelozzi: "Palestra miglior terzino d'Europa? Confermo"
- 19:00 Rivivi la diretta! CAOS ARBITRI, INTER ESTRANEA: 48 ORE DI PURE FOLLIA. SMOKING BIANCO PER LA FESTA SCUDETTO
- 18:45 ESCLUSIVO - INTER NON INDAGATA, l'ESPERTO di DIRITTO SPORTIVO: "Ma quale CALCIOPOLI! I FATTI..."
- 18:30 Akanji pensa già a Inter-Parma: "A San Siro per rimettere le cose a posto"
- 18:15 Leggende del calcio in campo in Polonia. Anche tanti ex interisti presenti
- 18:00 Le nozze d'oro di Thuram con l'Inter: sono 50 le gioie nerazzurre
- 17:45 A volte ritornano: Mariani, il rigore contro l'Inter, l'errore
- 17:30 Bookies - Strada spianata per l'Inter col Parma: la vittoria offerta a 1,23
- 17:15 Mondiale per Club, cambia il ranking della FIFA. Novità per la Champions
- 17:04 Lazio-Inter di campionato, da martedì 5 maggio la vendita del settore ospiti
- 16:53 Damiani: "Inter nettamente superiore a tutte, anche sul piano del gioco"
- 16:42 Carmagnini: "Macché Calciopoli, Rocchi denunciato da uno fatto fuori"
- 16:31 Milan, frattura allo zigomo per Modric: il centrocampista sotto i ferri
- 16:22 Prandelli: "Non penso ad una nuova Calciopoli. Conte nuovo CT ideale"
- 16:13 Roma, Tarantino non è in bilico: a inizio maggio la firma coi giallorossi
- 16:03 Mercato estivo 2026, stabiliti i termini di tesseramento per i professionisti
- 15:52 AIA, sarà Dino Tommasi il nuovo designatore arbitrale ad interim
- 15:43 Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla Pinetina
- 15:37 La Procura di Milano: "Caos arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non indagati"
- 15:34 L'ex arbitro De Meo sul 'Gioca Jouer': "Tutti sapevano, c'era malumore"
- 15:23 Parla Abete: "Il commissariamento della FIGC non è mai una soluzione"
- 15:12 La Russa: "Marotta è sereno e anche io. Quando vinciamo diamo fastidio"
- 15:03 STAGIONE FINITA per CALHA? L'AVVOCATO-TIFOSO e la FOLLE DENUNCIA su INTER-VERONA: NASCE tutto così?
- 14:52 Un club italiano bussa per Gonzalo Garcia. Dal Real Madrid risposta secca
- 14:42 Inchiesta arbitri, tensione in Procura a Milano per la gestione dell'indagine
- 14:30 Ceferin: "Con la FIGC commissariata, niente Euro2032". Ma la UEFA nega
- 14:19 Marcolin: "Inter con certezze, Milan e Juve hanno dovuto modificare strategie"
- 14:10 La nota dell'AIA: "Rammaricati per quanto appreso dagli organi di stampa"
- 14:00 Angolo Tattico di Torino-Inter - Thuram prima incontro poi in profondità, Zapata aumenta il peso granata
- 13:49 Condò: "Esposito titolare? Thuram si è ripreso ciò che era suo"
- 13:39 L'Inter ragiona su Massolin: potrebbe diventare la carta per Muharemovic
- 13:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:20 Casarin: "Arbitri, troppi soldi: per una promozione si fa di tutto"
- 13:17 Stop per Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba sinistra
- 13:06 Il Podcast di FcIN - Torino-Inter 2-2, l'analisi di Andrea Bosio: il traguardo si avvicina comunque