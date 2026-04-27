La fine della storia tra Claudio Ranieri e la Roma non avrà alcuna ripercussione sull'arrivo in giallorosso di Massimo Tarantino, che a inizio del mese di maggio firmerà il suo nuovo contratto che per i prossimi cinque anni lo renderà responsabile del vivaio del club capitolino dopo l'esperienza con l'Inter. Lo afferma la Gazzetta Regionale: a spingere per il ritorno in riva al Tevere di Tarantino sono stati in particolare Gianmarco Migliorati e Roberto Vichi, rispettivamente coordinatore delle aree scouting e capo scout del settore giovanile.

A prendere definitivamente in mano la pratica è stato invece il CFO giallorosso Jason Morrow, che sta curando tutti dettagli da limare prima di poter ufficializzare l'arrivo di Tarantino. Ancora incerto il nome del suo successore in casa nerazzurra, anche se la candidatura più forte rimane quella di Michele Sbravati, in arrivo dalla Juventus.