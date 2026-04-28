Nonostante ci sia sempre il bisogno di realizzare 80 milioni di euro in plusvalenze, in casa Roma si pensa anche al mercato in entrata, provando ad assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini soprattutto dopo gli scontri verbali che hanno prodotto la rottura e il successivo addio di Claudio Ranieri, che ha recentemente lasciato l'incarico di senior advisor del club. L'allenatore, riporta Il Messaggero, vorrebbe un esterno con qualità difensive ma che all'occorrenza possa spingere, una specie di jolly in grado di adattarsi ai bisogni della squadra e a non soffrire il cambio di modulo.

Il primo nome in mente è Dodò della Fiorentina, bravo a muoversi su entrambe le fasce ma che permetterebbe a Wesley di rimanere fisso a sinistra dove ha fatto bene in questa prima stagione italiana. Né Angelino né Kostas Tsimikas infatti hanno convinto e potrebbero non essere nella Capitale la prossima stagione.

In alternativa, se il rinforzo fosse mancino, il brasiliano traslocherebbe a destra dando spazio al nuovo arrivato sull'altra corsia. In questo caso il primo nome in lista è Carlos Augusto, già abituato a giocare in una difesa a tre e come esterno tutta fascia. Il giocatore dell'Inter, va sottolineato, ha preso tempo prima di accettare l'offerta di rinnovo nerazzurra perché vuole capire che considerazione avrà nel nuovo progetto a Milano.