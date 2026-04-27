Tegola anche per il Milan che perde Luka Modric. Il centrocampista croato, dopo aver preso un colpo al volto in un fortuito scontro aereo col centrocampista bianconero Manuel Locatelli, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel match di ieri sera tra Milan e Juventus e si è sottoposto quest'oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro.

Il problema grave fisico riscontrato obbliga il giocatore a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da valutare se Massimiliano Allegri riuscirà a riaverlo a disposizione prima della fine della stagione, obiettivo ad oggi complicato. Va inoltre considerato che Modric, dopo il campionato, dovrebbe anche iniziare la preparazione per quello che dovrebbe essere l'ultimo Mondiale della sua prestigiosa carriera.