Tegola anche per il Milan che perde Luka Modric. Il centrocampista croato, dopo aver preso un colpo al volto in un fortuito scontro aereo col centrocampista bianconero Manuel Locatelli, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel match di ieri sera tra Milan e Juventus e si è sottoposto quest'oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro.

Il problema grave fisico riscontrato obbliga il giocatore a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da valutare se Massimiliano Allegri riuscirà a riaverlo a disposizione prima della fine della stagione, obiettivo ad oggi complicato. Va inoltre considerato che Modric, dopo il campionato, dovrebbe anche iniziare la preparazione per quello che dovrebbe essere l'ultimo Mondiale della sua prestigiosa carriera. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 16:31
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi