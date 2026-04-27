Curioso siparietto avvenuto tra l'arbitro Szymon Marciniak e un tifoso del Barcellona. Il supporter del club blaugrana ha mostrato il proprio disappunto per l'arbitraggio della sfida tra Barcellona e Inter, dichiarando in modo chiaro: Non ti perdono ancora per la partita Barca-Inter". La replica del direttore di gara polacco è chiara e nitida: "Le mie decisioni erano a favore del Barcellona. Ho dato 2 decisioni a favore del Barcellona".

Ricordiamo che venti giorni fa il Barcellona aveva annunciato un reclamo alla UEFA. Reclamo che avrebbe contenuto anche la sfida tra Inter e Barcellona arbitrata proprio da Marciniak. Al centro della protesta diversi episodi: il rigore assegnato all'Inter per fallo del sopra citato Cubarsì ai danni di Lautaro Martinez dopo verifica al VAR; la mancata concessione di un rigore su Lamine Yamal per fallo di Henrikh Mkhitaryan considerato però fuori area; una trattenuta lontano dal pallone di Francesco Acerbi ai danni di Pedri; infine il fallo di Dumfries su Gerard Martin nell'azione che portò al 3-3 di Acerbi.