Curioso siparietto avvenuto tra l'arbitro Szymon Marciniak e un tifoso del Barcellona. Il supporter del club blaugrana ha mostrato il proprio disappunto per l'arbitraggio della sfida tra Barcellona e Inter, dichiarando in modo chiaro: Non ti perdono ancora per la partita Barca-Inter". La replica del direttore di gara polacco è chiara e nitida: "Le mie decisioni erano a favore del Barcellona. Ho dato 2 decisioni a favore del Barcellona".

Ricordiamo che venti giorni fa il Barcellona aveva annunciato un reclamo alla UEFA. Reclamo che avrebbe contenuto anche la sfida tra Inter e Barcellona arbitrata proprio da Marciniak. Al centro della protesta diversi episodi: il rigore assegnato all'Inter per fallo del sopra citato Cubarsì ai danni di Lautaro Martinez dopo verifica al VAR; la mancata concessione di un rigore su Lamine Yamal per fallo di Henrikh Mkhitaryan considerato però fuori area; una trattenuta lontano  dal pallone di Francesco Acerbi ai danni di Pedri; infine il fallo di Dumfries su Gerard Martin nell'azione che portò al 3-3 di Acerbi.

Sezione: News / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 20:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione