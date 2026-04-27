E' finita anzitempo la stagione di Luka Modric con la maglia del Milan, uscito nel finale del match contro la Juve di ieri sera, a seguito di un brutto scontro con Manuel Locatelli. Un brutto infortunio che ha costretto il fuoriclasse croato a sottoporsi a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro.

"L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!", si legge nel comunicato ufficiale del club rossonero.

L'ex Real Madrid, dunque, salterà le ultime quattro giornate di campionato con i rossoneri e proverà a recuperare in tempo per il 17 giugno, il giorno in cui è fissato l'esordio della Nazionale croata contro l'Inghilterra al Mondiale 2026.  

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 21:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.