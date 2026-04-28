Inter-Parma può essere la chiusura di un cerchio per Cristian Chivu, allenatore che alla prima esperienza dall'inizio della stagione in una prima squadra è vicinissimo a conquistare lo Scudetto. Sarebbe il ventunesimo per il club, il primo per il tecnico, che proprio in Emilia (come ricorda Tuttosport) ha avuto una grandissima opportunità, quella di subentrare in corsa a Fabio Pecchia e raggranellare le prime tredici partite della sua carriera in Serie A, in una categoria in cui non aveva ancora mai lavorato dopo la lunga esperienza nel settore giovanile dell'Inter.

Una chance che Chivu ha colto alla grande, salvando un Parma in difficoltà (era terzultimo quando ha preso il posto del collega esonerato) proprio all'ultima giornata, dopo aver strappato anche un pareggio contro l'Inter, un altro col Napoli e aver battuto sia la Juventus che l'Atalanta all'ultima giornata per 3-2, in rimonta. Il grande merito del tecnico una volta messo piede a Milano è stato quello di rivitalizzare un gruppo che veniva dalla sconfitta in finale di Champions League, da una stagione senza allori, infine un Mondiale per club molto complicato (in cui già era allenatore). Gli scettici sottolinearono la mancanza di esperienza, ma Chivu ha risposto alla grande, facendo da psicologo, recuperando, modellando e plasmando la squadra.

L'Inter ha l'opportunità di vincere il tricolore proprio contro il Parma che ha lanciato Chivu. E non solo, visto che il 13 maggio all'Olimpico c'è una finale di Coppa Italia che potrebbe dare il double ai nerazzurri.