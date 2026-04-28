Buona notizia per Gian Piero Gasperini, che rispetto alle previsioni meno ottimistiche recupera Zeki Celik, 'vittima' di un fastidio al flessore nel corso della partita contro il Bologna, con gli accertamenti che hanno escluso lesioni. Per questa ragione il terzino turco dovrebbe tornare a lavorare con la squadra già nella giornata di domani, con la possibilità di essere a disposizione, magari per una maglia da titolare, per il posticipo di lunedì sera all’Olimpico contro la Fiorentina.

Celik comunque continua a essere al centro del mercato, perché a scadenza di contratto e la concreta possibilità di non rinnovarlo con i giallorossi. Non è un mistero che i discorsi tra le parti siano fermi e più ci si avvicina al 30 giugno più appare probabile che le strade si separeranno. Come sottolinea La Repubblica, l'ipotesi di poterlo firmare a parametro zero sta scatenando un derby di mercato tra l'Inter e la Juventus, pronte a sfruttare una ghiotta opportunità low cost. Per sostituirlo, a Trigoria si valuta la candidatura di Dodò della Fiorentina.