Il Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio di oggi, ha nominato ufficialmente Dino Tommasi come Responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B, la carica ricoperta fino all'altro ieri da Gianluca Rocchi, che ha annunciato ufficialmente la propria autosospensione subito dopo essere finito al centro di un’inchiesta della Procura di Milano per concorso in frode sportiva.

"Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – ha dichiarato il vicepresidente vicario Francesco Massini – Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri, da parte di tutto il Comitato Nazionale AIA, per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando".