Il Cagliari esulta e fa bene perché il successo contro l'Atalanta assume i contorni pressoché decisivi per il raggiungimento della salvezza. I rossoblu battono i nerazzurri 3-2 al termine di una partita pazza e ricca di colpi di scena. Dopo 1 minuto di gioco la formazione di Pisacane passa in vantaggio grazie alla rete di Mendy. Partenza sprint con il raddoppio, sempre targato Mendy, al minuto 8. Ma i bergamaschi non si danno per vinti ed è ancora una doppietta, questa volta di Scamacca, a rimettere la situazione in parità tra il 40' e il 45' del primo tempo. Il guizzo di Borrelli a inizio ripresa permette alla truppa di Pisacane di conquistare i tre punti. Sardi che salgono a quota 36 e ora vedono la salvezza.