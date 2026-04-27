Quale è stato il gol più bello segnato da Marcus Thuram da quando veste la maglia dell'Inter? All'indomani del traguardo delle cinquanta reti raggiunte dall'attaccante francese nel 2-2 contro il Torino, alcuni compagni e Cristian Chivu sono stati chiamati a rispondere prima di scendere in campo prima dell'allenamento odierno, il primo in preparazione della gara contro il Parma di domenica, quella che potrebbe regalare ufficialmente lo scudetto alla Beneamata.

Il primo a rispondere è stato il suo partner d'attacco, Lautaro Martinez, che dopo averci pensato su un po' ha risposto con certezza: "Quello al Milan per lo scudetto della seconda stella", le parole del Toro, con chiaro riferimento al derby del 22 aprile 2024.

Più pragmatico l'allenatore romeno: "Non lo so, quello che verrà". Francesco Acerbi sembra non aver preferenze: "Tutti". Poi ci ripensa: "Quello col Torino (di ieri, ndr). Andy Diouf è d'accordo col suo capitano: "Il gol nel derby". Infine, Josep Martinez sostiene che il più bello è "l'ultimo, quello che verrà", esattamente come aveva fatto in precedenza il suo allenatore.