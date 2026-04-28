Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato questo pomeriggio all'ingresso in Figc prima del consiglio federale, soffermandosi sull'autosospensione di Gianluca Rocchi: "Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta", le parole riprese dall'ANSA.