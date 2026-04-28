La scelta di Fabio Pisacane di rinunciare a Marco Palestra dal via in occasione di Cagliari-Atalanta è stata squisitamente tecnica, come spiegato dall'allenatore dei sardi in conferenza stampa dopo il 3-2 dell'Unipol Domus: "Bisognava dimostrare che il Cagliari non è Palestra-dipendente - le sue parole -. C'era una scelta tecnica ben precisa. Pensavamo che l'Atalanta sarebbe partita in modo diverso e che avremmo dovuto fare grandi corse, per cui non volevo ingabbiare Palestra. Lui è un ragazzo che ci ha dato tanto a volte, un po' meno altre, ma ha tanti margini di crescita. Ho pensato che avrebbe potuto mettere in difficoltà gli avversari subentrando. Sono contento anche per la squadra perché oggi non è stata Palestra dipendente".

Prima della partita, il diesse rossoblu, Guido Angelozzi, aveva tessuto le lodi del giocatore di proprietà della Dea che piace anche all'Inter: "Confermo che è il miglior terzino d'Europa. Marco Palestra sta dimostrando il suo valore nel Cagliari, ma anche in Nazionale. E' un ragazzo meraviglioso, un ragazzo perbene. In più è forte, per cui confermo quanto avevo detto", le parole del dirigente a DAZN.