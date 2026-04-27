Una partita di esibizione tra leggende del mondo del calcio del ventunesimo secolo si è disputata allo stadio Superauto.pl Sleski di Chorzow, in Polonia. In campo per il Galacticos Show le formazioni dei Samurai e dei Gladiatori: i primi erano allenati da Fabio Capello, mentre i secondi erano guidati da Jerzy Brzęczek. Le formazioni schierate includevano grandi nomi del calcio, tra i quali anche gli ex giocatori dell'Inter Maicon, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Juan Sebastian Veron e Sebastien Frey. La partita, arbitrata da Sztyom Marciniak, ha visto i Samurai prevalere col punteggio di 9-4 davanti a oltre 30mila tifosi. 

All'indomani di questa esibizione, proprio Marco Materazzi ha fatto tappa a Zabrze, dove è stato ospite della squadra di calcio locale del Gornik ricevendo in dono anche una maglia personalizzata col suo ormai iconico numero 23.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 18:15 / Fonte: dziennikzachodni.pl
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.