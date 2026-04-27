Una partita di esibizione tra leggende del mondo del calcio del ventunesimo secolo si è disputata allo stadio Superauto.pl Sleski di Chorzow, in Polonia. In campo per il Galacticos Show le formazioni dei Samurai e dei Gladiatori: i primi erano allenati da Fabio Capello, mentre i secondi erano guidati da Jerzy Brzęczek. Le formazioni schierate includevano grandi nomi del calcio, tra i quali anche gli ex giocatori dell'Inter Maicon, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Juan Sebastian Veron e Sebastien Frey. La partita, arbitrata da Sztyom Marciniak, ha visto i Samurai prevalere col punteggio di 9-4 davanti a oltre 30mila tifosi.

All'indomani di questa esibizione, proprio Marco Materazzi ha fatto tappa a Zabrze, dove è stato ospite della squadra di calcio locale del Gornik ricevendo in dono anche una maglia personalizzata col suo ormai iconico numero 23.