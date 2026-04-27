Il pareggio agrodolce di Torino ha avvicinato ulteriormente l'Inter al traguardo del 21esimo scudetto della sua storia, obiettivo che potrebbe essere celebrato già domenica prossima, a San Siro, nel match contro il Parma, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. Una data che anche Manuel Akanji ha segnato in rosso sul calendario, come si legge tra le righe del messaggio postato su Instagram a commento del 2-2 contro i granata di Roberto D'Aversa, capaci di rimontare con Giovanni Simeone e Nikola Vlasic i due gol degli ospiti, a segno con Marcus Thuram e Yann Bisseck, dopo i quali si è spenta la luce per dieci minuti dopo aver dominato in lungo e in largo per una settantina di minuti: "Partita difficile, non è arrivato il risultato che volevamo - ha ammesso l'ex difensore del Manchester City -. Torniamo a casa la prossima settimana per rimettere le cose a posto".