Direttamente dagli studi di DAZN, dove si evidenzia la stagione superlativa di Federico Dimarco (record di assist in campionato da quando è a 20 squadre), in odore di MVP del campionato di Serie A 2025/26, l'ex attaccante Alessandro Matri confronta l'esterno nerazzurro con l'ultimo MVP, Scott McTominay, esprimendo un parere personale che va controcorrente: "Secondo me McTominay l'anno scorso è stato più decisivo del nerazzurro. Dimarco ha fatto un'ottima stagione, strepitosa, in un contesto molto buono. Lo scozzese arrivava da una stagione al Manchester United dove faticava a trovare spazio e ha cambiato il modo di giocare del Napoli, ha segnato, ha fatto assist, è diventato determinante e devastante. Quest'anno secondo me l'assenza di Lautaro Martinez ha pesato di più della presenza di Dimarco nell'Inter".