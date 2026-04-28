Il Parma, battendo il Pisa, ha raggiunto la salvezza. Un'operazione condotta in seguito a un campionato positivo, che ha visto la formazione di Cuesta lottare alla grande in ogni circostanza. Adesso ci sono ancora 4 partite, a partire dalla sfida contro l'Inter in programma domenica 3 maggio. Una partita che può valere il festeggiamento del tricolore nerazzurro. Mariano Troilo, difensore dei ducali, ha commentato sui social il raggiungimento dell'obiettivo: "Grande sforzo della squadra, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo più grande, chiudere nel migliore dei modi".