Filtra ottimismo rispetto al rientro tra i convocati di Lautaro Martinez per Inter-Parma, gara in programma domenica sera, a San Siro, che potrebbe regalare ai nerazzurri la matematica certezza del 21esimo scudetto. Domani, giorno della ripresa degli allenamenti alla Pinetina, agli ordini di Cristian Chivu, si capirà meglio la condizione del capitano della Beneamata, a cui manca l'ultimo step dell'iter di recupero dopo aver fatto una buona riatletizzazione: l'allenamento in gruppo. Lo riporta Sky Sport

Per la cronaca, il Toro è fermo da dopo la gara stravinta a spese della Roma del 5 aprile scorso, sempre per un problema al polpaccio della gamba sinistra ma in un altro punto rispetto a quello accusato nella gara contro il Bodo che lo aveva obbligato a dare forfait per un mese e mezzo. Ora ci sono buoni elementi per credere che Lautaro possa tornare a disposizione, magari per uno spezzone di gara. 

Sezione: Focus / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 12:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.