Filtra ottimismo rispetto al rientro tra i convocati di Lautaro Martinez per Inter-Parma, gara in programma domenica sera, a San Siro, che potrebbe regalare ai nerazzurri la matematica certezza del 21esimo scudetto. Domani, giorno della ripresa degli allenamenti alla Pinetina, agli ordini di Cristian Chivu, si capirà meglio la condizione del capitano della Beneamata, a cui manca l'ultimo step dell'iter di recupero dopo aver fatto una buona riatletizzazione: l'allenamento in gruppo. Lo riporta Sky Sport.

Per la cronaca, il Toro è fermo da dopo la gara stravinta a spese della Roma del 5 aprile scorso, sempre per un problema al polpaccio della gamba sinistra ma in un altro punto rispetto a quello accusato nella gara contro il Bodo che lo aveva obbligato a dare forfait per un mese e mezzo. Ora ci sono buoni elementi per credere che Lautaro possa tornare a disposizione, magari per uno spezzone di gara.