In un passaggio dell'intervista rilasciata, a RSI, per 'LARMANDILLO', Youri Djorkaeff ha rievocato il gol da 'poster' segnato in un Inter-Roma della stagione 1996/97, quando si inventò una rovesciata che l'anno dopo si trasformò nell'immagine da stampare sulle tessere di abbonamento dei tifosi nerazzurri: "E' il gol più bello della mia vita, provare questo gesto non è facile. Devi essere libero di testa per fare un gol così", le parole di DJ.

Parole a cui ha voluto replicare scherzosamente l'ex compagno di squadra Maurizio Ganz, in campo in quel pomeriggio del 5 gennaio 1997: "Il suo gol più bello è nato grazie a una mia grandissima giocata e poi lui si è preso tutti i meriti - dice ridendo l'ex attaccante -. Avevo fatto gol anche io quel giorno lì, eh. La partita era già finita. C'è stata questa palla in mezzo al campo, l'ho condotta per qualche metro poi ho calciato in porta e Sterchele ha parato il tiro con il piede. La palla si è impennata e, a quel pazzo di Youri, è venuto in mente di fare una rovesciata che è rimasta nella storia. Grande gol suo, ma a Youri ho sempre detto: 'Ascolta, tu sei andato sui giornali ma questa grande rovesciata te l'ho fatta fare io'".