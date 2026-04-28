"Questa inchiesta, e tutte le altre dal 2006 in poi, dimostrano che Calciopoli è stata un’occasione persa". A parlare è Massimo De Santis, al Corriere della Sera. L'ex arbitro, oggi avvocato, fu uno dei volti dello scandalo del 2026, condannato a un anno in Cassazione per associazione a delinquere. "Io sono stato condannato, quella però fu un’inchiesta in cui non ci fu la voglia di cercare la verità, bisognava solo dimostrare un teorema. Spero che Rocchi e gli altri indagati s’imbattano in giudici che non siano all’inseguimento di colpevoli, ma di verità. Mi accusarono di favorire la Juve, con me quella squadra perse 3 volte".

"Cosa penso di quest'ultima indagine? Due cose. La prima: per come è strutturata, la Procura federale è inutile. La seconda: Rocchi doveva andar via tanto tempo fa, ma la Figc ha preso il sopravvento sull’Aia e l’ha protetto. Dirige arbitri che non sono cresciuti. Lui adesso, e Rizzoli prima, si sono avvantaggiati dell’azzeramento di una classe arbitrale e di una classe dirigente che contava su Paparesta, Pieri e Dattilo, tutti top, tutti migliori. E poi, l’Italia eliminata dal Mondiale, Gravina che si dimette, il caos: ecco, mi sembra una giustizia a orologeria. Lo dico prima: dovessero uscire delle intercettazioni, mi auguro non si arrivi alle sentenze solo sulla base di quelle".

"Non ci vedo nulla di male se un dirigente si confronta con un designatore. Piuttosto, stiamo guardando il lato del problema sbagliato. Tutti parlano della bussata di Udinese-Parma. Non mi interessa. A far pensare male sono le spiegazioni, che venivano pubblicamente date da Rocchi e dai suoi uomini a “Open Var”, a volte diametralmente opposte su episodi simili. Diciamo che fanno sospettare. Un mio rimpianto? Nel 2006 ero diventato un riferimento che influenzava anche altri arbitri. Ho pagato per quello. Avrei dovuto farmi gli affari miei".