La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di giovedi 30 aprile, verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A Enilive in casa contro l`Inter, in programma sabato 9 maggio alle ore 18:00, che anticiperà di qualche giorno la finale di Coppa Italia che vedrà di fronte le stesse squadre, nello stesso palcoscenico, la sera di mercoledì 13 maggio. Dalle ore 10:00 di martedi 5 maggio sarà attivata la vendita libera che riguarderà anche il settore ospiti, dove è prevedibile una grande affluenza di tifosi nerazzurri visto il gemellaggio di lungo corso tra le due tifoserie: il prezzo dei tagliandi è fissato in 45 euro.

Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona, fa sapere il club biancoceleste, è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.