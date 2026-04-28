Lautaro Martinez sarà domani in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Sarà la prima tappa, secondo La Gazzetta dello Sport, del percorso settimanale che porterà l'attaccante argentino a disputare la gara contro il Parma. Per uno spezzone, non dall'inizio, perché il vero obiettivo resta la finale di Coppa Italia del 13 maggio, a cui Lautaro vuole arrivare al massimo possibile.

Ci teneva, però, ad esserci per la gara che, in caso di vittoria, darebbe all'Inter l'aritmetica certezza del ventunesimo Scudetto. Con una classifica differente si sarebbe reso disponibile per giocare già contro il Torino, è invece andato comunque in Piemonte ma solo per sostenere i compagni di squadra, sedendosi in panchina.

Lautaro insegue anche una serie di obiettivi personali. Attualmente è in testa alla classifica marcatori con 16 reti, nello scorso fine settimana si è ridotto il vantaggio sulla concorrenza, tra cui il compagno di squadra Marcus Thuram, arrivato a 12 centri al pari di Douvikas e Nico Paz. C'è poi un altro traguardo, la possibile accoppiata Scudetto-Coppa Italia, un obiettivo di squadra ma che proietterebbe l'argentino nell'Olimpo al pari di un altro centravanti titolare della storia nerazzurra, Diego Milito.

Inoltre domenica c'è un'altra possibilità che non accade da molto tempo. L'Inter non vince infatti uno Scudetto per una partita giocata in casa, al Meazza, dal 1989, quando batté il Napoli per 2-1. Ha infatti battuto il Milan due anni fa ma con lo stadio "rossonero", successivamente ha conquistato il tricolore "in poltrona" oppure in trasferta.