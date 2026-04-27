La 35esima giornata di Serie A si aprirà venerdì primo maggio con l’anticipo Pisa-Lecce e si chiuderà domenica 4 maggio con Roma-Fiorentina. In testa alla classifica l’Inter, reduce dal pareggio sul campo del Torino, conserva nove punti di vantaggio sul Napoli a quattro turni dal termine e cerca un altro passo decisivo verso lo Scudetto in casa del Parma. Secondo i bookmakers, la strada verso la festa tricolore è spianata per Marcus Thuram e compagni: la vittoria della squadra di Cristian Chivu è offerta su Betflag a 1,23, il pareggio a 6,25 e la vittoria del Parma a 11,00.