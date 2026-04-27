La 35esima giornata di Serie A si aprirà venerdì primo maggio con l’anticipo Pisa-Lecce e si chiuderà domenica 4 maggio con Roma-Fiorentina. In testa alla classifica l’Inter, reduce dal pareggio sul campo del Torino, conserva nove punti di vantaggio sul Napoli a quattro turni dal termine e cerca un altro passo decisivo verso lo Scudetto in casa del Parma. Secondo i bookmakers, la strada verso la festa tricolore è spianata per Marcus Thuram e compagni: la vittoria della squadra di Cristian Chivu è offerta su Betflag a 1,23, il pareggio a 6,25 e la vittoria del Parma a 11,00.

Sezione: News / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 17:30 / Fonte: Agimeg
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.