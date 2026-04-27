Mentre l'attesa è tutta per il finale di una stagione calcistica che in Italia si tingerà di nerazzurro, il mercato è già alle porte e non a caso i rumors che riguardano trasferimenti o presunti tale si stanno già prendendo la scena. E a proposito di sessione di trasferimenti, oggi il Consiglio federale ha dato delega al presidente per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti. La campagna estiva di mercato inizierà il 29 giugno e durerà fino all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A. Il 1 luglio 2026 partirà quella per la Serie B e C che si concluderà l'1 settembre 2026 sempre alle ore 20. Stabilite anche le date del mercato invernale che sarà dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.

"Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND - si legge sulla nota -, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026. Infine sono state approvate le procedure, i criteri e i termini per l'integrazione delle carenze di organico nei campionati professionistici. Nello specifico, è stata mantenuta la struttura dello scorso anno, aggiornando solo la priorità nei ripescaggi in Lega Pro che per la prossima stagione sportiva prevede, in virtù del criterio dell'alternanza, il seguente ordine: una nuova seconda squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale seconda squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di integrazione di organico relativa alle riammissioni, sostituzioni e ripescaggi è stato fissato per il 20 luglio 2026".