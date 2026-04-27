L'Atalanta non sembra così intenzionata a lasciar partire Marco Palestra nella prossima sessione del calciomercato estivo. Questo, almeno, è quanto traspare dalle dichiarazioni rilasciate a DAZN da Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, che ha parlato così della crescita del laterale classe 2005, esploso definitivamente in prestito al Cagliari in questa stagione, tanto da meritarsi la convocazione nella Nazionale maggiore nonché le attenzioni di alcuni dei maggiori club europei, tra cui l'Inter: "Marco è un ragazzo che è cresciuto con noi, a cui siamo molto affezionati - le parole del dirigente del club bergamasco -. Eravamo convinti che un anno fuori dall'Atalanta lo potesse aiutare a completarsi e a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale, come è successo a tanti altri ragazzi che sono venuti qui. Siamo molto contenti di ritrovarlo dall'anno prossimo più maturo, migliorato e cresciuto sotto tanti punti di vista. Siamo ovviamente molto grati al Cagliari per il lavoro che ha fatto, è una società in cui si può crescere e che ha lavorato benissimo con Marco".

Quanto all'interessamento dell'Inter per Palestra, il diesse Piero Ausilio si era espresso così non più tardi di qualche giorno fa: "Un ottimo giocatore, profilo per tante squadre. Ma è di una società forte che ha una grande visione per i calciatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante intanto per l’Atalanta, poi vedremo cosa dirà il mercato su questo ragazzo di grande qualità”.