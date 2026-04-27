I biglietti per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in programma allo stadio Olimpico di Roma, mercoledì 13 maggio, con fischio d'inizio alle 21, saranno disponibili solo in formato NFC e acquistabili esclusivamente su Vivaticket.com. Per garantirsi il tagliando - fa sapere il club nerazzurro - è necessario accedere alla piattaforma, registrarsi (se non si dispone già di un account) e poi completare l’ordine. Di seguito i prezzi stabiliti dalla Lega Serie A:

TRIBUNA Monte Mario € 220

TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180

TRIBUNA Tevere € 170

TRIBUNA Tevere Laterale € 130

DISTINTI € 60

CURVE € 40

Bambini sotto i 5 anni (non compiuti): ingresso gratuito senza diritto di posto.

Persone con disabilità al 100% con accompagnatore € 50 – tutte le informazioni saranno disponibili su https://personecondisabilita.inter.it/it

Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

VENDITA ANTICIPATA

Abbonati Serie A 2025/26 (FULL, PLUS, BASE) e Soci Inter Club PLUS

La fase di vendita anticipata aprirà martedì 28 aprile alle ore 14:00 e terminerà domenica 3 maggio a mezzanotte.

È riservata agli abbonati Serie A 2025/26 di tutte le tipologie (FULL, PLUS, BASE) ed ai soci Inter Club PLUS. Ciascuno potrà acquistare fino a 4 biglietti, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati o soci Inter Club PLUS (attivati entro il 26 aprile).

Per ogni biglietto, nel campo codice coupon si dovrà inserire il numero della tessera Siamo Noi (su cui è caricato l’abbonamento), seguito da “-” e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (es.: 007200000000-GGMMAAAA) o della tessera Inter Club PLUS (es.: S0000000000-GGMMAAAA).

VENDITA LIBERA

La vendita libera degli eventuali biglietti residui partirà martedì 5 maggio alle ore 12:00.

Informazioni importanti

Tutti i biglietti sono acquistabili esclusivamente su Vivaticket.com, previo login.

Il cambio utilizzatore non è consentito.

Modalità di accesso allo stadio

I biglietti saranno disponibili solo in formato NFC e dovranno essere salvati nel wallet Apple o Google dello smartphone (requisito necessario per l’accesso). I tagliandi non saranno disponibili in formato cartaceo o PDF. L’acquirente potrà aggiungere al proprio wallet tutti i biglietti dello stesso ordine di acquisto: in questo caso, tutti gli intestatari dovranno presentarsi insieme ai tornelli. Si raccomanda di arrivare con batteria carica, poiché il biglietto non può essere stampato né convertito in altri formati.

FAQ – Biglietto in formato NFC

In quale formato saranno disponibili i biglietti? I biglietti saranno disponibili solo in formato NFC e dovranno essere aggiunti al wallet Apple o Google dello smartphone: passaggio obbligatorio per l’accesso allo stadio.

Sarà possibile ricevere il biglietto in formato PDF o cartaceo? No. Non è previsto il formato cartaceo né PDF: l’unico titolo valido è quello NFC nel wallet dello smartphone.

Come si utilizza il biglietto per entrare allo stadio? Per entrare sarà sufficiente mostrare ai varchi il biglietto NFC dal wallet Apple o Google dello smartphone, insieme a un documento d’identità. Arrivato al tornello, apri il wallet, seleziona il biglietto e avvicina il telefono al lettore. La luce verde indica che puoi passare.

Posso scaricare più biglietti sullo stesso smartphone? Sì. L’acquirente può aggiungere al proprio wallet tutti i biglietti dello stesso ordine; quindi, più titoli possono essere presenti su un unico dispositivo.

Se ho acquistato più biglietti, gli intestatari devono entrare insieme? Sì. Se i biglietti sono stati aggiunti al wallet di un solo smartphone, gli intestatari dovranno presentarsi insieme all’ingresso, perché i titoli di accesso saranno sullo stesso dispositivo.

Cosa succede se il mio smartphone è scarico? Il biglietto è valido solo in formato NFC digitale e non può essere stampato o convertito: è quindi fondamentale arrivare con la batteria dello smartphone carica.