La FIFA riscrive i criteri di accesso e soprattutto il sistema di ranking per il nuovo Mondiale per Club, introducendo modifiche rilevanti che riguardano in particolare la UEFA Champions League: dopo una prima fase basata su criteri differenziati tra le confederazioni, l’organo di governo del calcio mondiale ha deciso di uniformare il sistema a partire dall’edizione 2029, superando le eccezioni applicate in precedenza al calcio europeo. Rispetto alla versione originaria introdotta nel 2023, la FIFA introduce un sistema unico per tutte le confederazioni: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno. Un modello più lineare e uniforme, che punta a rendere più leggibile e comparabile il ranking tra club di diversi continenti.

Resta però una specificità per l’Europa, legata al nuovo formato della Champions che prevede il playoff tra le squadre classificate dal nono al 24esimo posto per accedere agli ottavi di finale, con due partite aggiuntive rispetto alle prime otto classificate, qualificate direttamente. Questo crea un potenziale squilibrio: chi passa dai playoff ha più opportunità di accumulare punti. Per scongiurare la distorsione, la FIFA ha deciso che le squadre qualificate direttamente agli ottavi riceveranno un bonus di 12 punti, equivalente al massimo bottino ottenibile da chi disputa e supera il playoff. In questo modo viene garantita un’equità sportiva, evitando che un miglior piazzamento nella fase campionato si traduca paradossalmente in un minor punteggio nel ranking. Che non sarà aggiornato in tempo reale ma validato dopo ogni giornata di gara e dopo i sorteggi.