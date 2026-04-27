Si analizza anche Torino-Inter 2-2, la partita che ha avvicinato i nerazzurri al 21esimo scudetto della loro storia, durante la consueta puntata del lunedì di 'Viva el Futbol'. In particolare, Nicola Ventola si concentra sui due grandi protagonisti del match di ieri, partendo dall'autore del primo gol, Marcus Thuram: "Quando è al top della forma, lo reputo all'altezza di un grande club - le parole dell'ex attaccante -. Non rimarrà nella storia come Benzema o Suarez, ma nella mia rosa lo vorrei sempre un giocatore così. Fa la differenza, senza Lautaro è diventato leader della squadra A me piace la sua attitudine, sorride sempre. Io stravedo per lui".

Il discorso, poi, si sposta su Federico Dimarco, che ieri è diventato il miglior assistman in una singola stagione di Serie A: "E' una follia quello che sta facendo quest'anno. Non ha sbagliato niente a livello di giocate ed intuizioni. Ha fatto un campionato pazzesco, è un top player".