"Che messaggio ho mandato alla squadra? Dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto finora e pensare a ciò che c'è da fare. Ci sono queste partite di campionato, dobbiamo andare dritti perché vogliamo fare un bel finale di stagione. Stop. L'obiettivo è costruire una mentalità e per farlo dobbiamo continuare a giocare come mercoledì". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, prima della gara contro l'Udinese che succede quella vinta ai rigori con l'Atalanta che è valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia che metterà i biancocelesti di fronte all'Inter mercoledì 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma.
Rovella è tornato disponibile, come sta?
"Mi ha sorpreso perché in allenamento è molto libero fisicamente e mentalmente. Ha fatto solo 4-5 spezzoni in queste stagione, ovviamente deve trovare la condizione".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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