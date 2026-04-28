Oggi, martedì 28 aprile 2026, compie 66 anni Walter Zenga, simbolo dell'interismo che ha vestito la maglia nerazzurra 473 volte. Il club milanese ha voluto celebrare la ricorrenza dedicando sul proprio sito un messaggio d'auguri speciale all'ex portiere: "L'Uomo Ragno ha sempre incarnato i valori dell'interismo, regalando ai tifosi momenti indimenticabili in dodici stagioni a difesa della porta nerazzurra. Il suo legame con la famiglia interista lo ha reso un'icona del mondo nerazzurro, e alcune delle sue dichiarazioni d'amore per l'Inter sono rimaste nei cuori dei tifosi tanto quanto i suoi voli tra i pali - si legge -.

Walter Zenga è interista da sempre. Nell'Inter è cresciuto come portiere, facendo tutta la trafila delle giovanili dal 1971 al 1978, per poi arrivare finalmente in prima squadra nel 1982 dopo qualche stagione di gavetta. Da quel momento, Walter ha difeso la porta nerazzurra per dodici anni mettendo in campo talento, agonismo e carisma, affermandosi come uno dei migliori portieri della sua generazione. Per tre stagioni consecutive (1989, 1990, 1991) Zenga è stato premiato come miglior portiere al mondo dall'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Un riconoscimento di assoluto valore, che ne ha legittimato lo status di leggenda. L'ex portiere nerazzurro è stato inserito anche nella graduatoria del Pallone D'Oro nel 1988 e 1990, dove si è piazzato al 17° e 12° posto. Zenga ha legato il suo nome alla storia dell'Inter conquistando 4 trofei: lo Scudetto dei record, la Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Uefa. Le 473 presenze collezionate in maglia nerazzurra gli sono valse, nel 2018, l'ingresso nella Hall of Fame interista: è stato il primo portiere a ricevere questo riconoscimento, precedendo Francesco Toldo, Julio Cesar e Gianluca Pagliuca. Leader in campo, idolo e simbolo del dna nerazzurro: tanti auguri a Walter Zenga da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi!".