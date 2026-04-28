Tarik Muharemovic o Oumar Solet. Secondo Matteo Moretto, i due profili dei difensori più graditi all'Inter in vista della prossima stagione, sono alternativi, per come stanno le cose in questo momento. In particolare, spiega il giornalista sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha un accordo economico con il centrale classe 2003 della nazionale bosniaca, che ha messo in standby tutte le altre offerte perché vuole approdare sulla sponda nerazzurra di Milano. Tuttavia, la società di Viale della Liberazione non ha ancora trovato una quadra con il Sassuolo e sta cercando una soluzione, magari inserendo una contropartita tecnica nella trattativa, per risolvere il dettaglio, non di poco conto, legato al 50% della futura rivendita che spetta alla Juventus, ex club del ragazzo di Lubiana.
In questo scenario, nel caso in cui non fosse trovata l'intesa con i neroverdi, a quel punto tornerebbe in auge, tra le varie opzioni vagliate dall'Inter, il giocatore dell'Udinese, che piace molto alla sia alla parte sportiva che tecnica.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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