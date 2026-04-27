Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, non cambia idea rispetto a quanto aveva sostenuto mesi fa parlando di Marco Palestra, oggetto del desiderio dell'Inter e non solo, quando lo aveva definito 'il terzino più forte d'Europa': "Lo confermo perché ho detto la cosa giusta, esatta. Marco Palestra sta dimostrando il suo valore nel Cagliari, ma anche in Nazionale. E' un ragazzo meraviglioso, un ragazzo perbene. In più è forte, per cui confermo quanto avevo detto", le parole del dirigente del club sardo a DAZN prima della gara con l'Atalanta, squadra che detiene la proprietà del cartellino del giocatore. E con la quale, in estate, tutte le pretendenti dovranno fare i conti se vorranno acquistare il classe 2005.

Per la cronaca, Palestra non è sceso in campo da titolare nel match tra i rossoblu e la Dea: Fabio Pisacane ha deciso di farlo partire inizialmente dalla panchina.