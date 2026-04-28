"Fatti i fatti tuoi": questa la frase che - secondo il racconto di Repubblica - avrebbe rivolto il VAR Di Bello (quello che rappresenterà l'Italia ai prossimi Mondiali) all'AVAR Piccinini durante le fasi finali concitate di Inter-Roma dell'anno scorso. Di Bello sarebbe stato imbeccato da Gervasoni, in quel momento supervisore a Lissone: da lì niente OFR per Fabbri e niente rigore per i nerazzurri dopo il clamoroso fallo di N'Dicka su Bisseck.

Ma questa è solo una piccola parte di quanto sta venendo a galla nell'inchiesta che vede al centro l'ex designatore Rocchi e proprio il suo braccio destro Gervasoni. E non solo. Bisogna fare chiarezza. Bisogna che il marcio emerga tutto e che si riparta possibilmente da zero, con nuovi volti e nuove idee.