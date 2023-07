Non sarà semplice per l'Inter arrivare a Yunus Musah. Il centrocampista del Valencia, ambito ormai da tempo anche dal Milan, vanta numerosi interessamenti in giro per l'Europa, inclusa la Premier League. Stando infatti al The Sun, sullo statunitense è da registrarsi il tentativo d'inserimento del Fulham in cerca di un rinforzo di livello in quella zona del campo.