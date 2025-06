Sembrano essersi spenti i riflettori su Jonathan David, attaccante canadese che il prossimo 30 giugno saluterà, a zero, il Lille, e sul quale aveva puntato l'Inter per rinforzare l'attacco di Inzaghi prima, di Chivu ora. La strategia nerazzurra di mercato però quest'anno divergerà da quella seguita negli anni passati spesso orientata sull'acquisto di parametri zero, il che è equivalso a spegnere le luci puntate sul classe 2000 per orientarsi su altri profili, quali appunto Bonny, ad un passo dal sì che lo legherà ai milanesi. L'attaccante canadese però potrebbe comunque sbarcare in Italia.

Secondo Sport Mediaset infatti, il venticinquenne è tornato ad essere un pallino della Juventus che dal canto suo ha già raggiunto l'accordo con l’entourage del giocatore al quale propone un contratto di sei milioni a stagione più due di bonus e un ricco bonus alla firma. La Juventus ci prova seriamente, anche se dovrà battere la concorrenza di alcuni club arabi e del Fenerbahçe.

