Il corteggiamento del Rapid Vienna nei confronti di Marko Arnautovic continua a ritmi serrati. L'ultima conferma della volontà di portare nella capitale austriaca l'ormai ex attaccante dell'Inter arriva dal direttore sportivo del club biancoverde Markus Katzer, che ai microfoni di Kicker ha confermato di essere in contatto ormai "da circa tre settimane" col calciatore e col fratello Danijel, suo agente. Non solo: Katzer afferma che Arna sarebbe ben contento di accettare la proposta degli Hütteldorfer. "Lui vorrebbe davvero venire qui, preferirebbe il Rapid a qualsiasi altra cosa. So cosa vuole. Sarà molto difficile, ma non impossibile", afferma il dirigente.

Il Rapid sta lavorando a una soluzione creativa per soddisfare le aspettative salariali dell'attaccante, cosa che dovrebbe impressionare anche Arnautovic. "Gli piace il modo in cui lavoriamo, il modo in cui continuiamo a proporre idee per rendere il trasferimento allettante per lui. L'unica possibilità che abbiamo è offrirgli un contratto biennale. Ma se riesci a mettere le mani su un giocatore così, devi sempre prenderlo", conclude Katzer.