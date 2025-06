Nick Woltemade vuole unirsi al Bayern Monaco e il Bayern Monaco vuole fortemente il giovane bomber della Nazionale Under 21 tedesca. Nel frattempo, si vocifera che ci siano stati i primi colloqui tra i due club e, secondo il magazine Kicker, lo Stoccarda spara ancora più in alto: il club vincitore dell'ultima Coppa di Germania starebbe valutando una cifra nell'ordine delle centinaia di milioni di euro solo per sedersi al tavolo delle trattative. I presupposti degli Schwaben sono chiari: Woltemade ha solo 23 anni, ha un contratto triennale fino a fine giugno 2028 e non ha alcuna clausola rescissoria. Sta attraversando una fase di crescita straordinaria e vuole vincere l'Europeo di categoria; per questo, lo Stoccarda vorrebbe tenerselo stretto.

I colloqui tra i club sono iniziati con calma e si stanno lentamente intensificando. Al più tardi, secondo il Bayern Monaco va risolta entro martedì, quando si aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato e la squadra di Vincent Kompany avrà completato gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Flamengo.