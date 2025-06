Samuele Ricci sarà un giocatore del Milan. Il Torino ha accettato l’offerta da 25 milioni di euro bonus compresi dei rossoneri, che nei prossimi giorni programmeranno le visite mediche per il centrocampista classe 2001. Ricci, pertanto, saluterà il club granata dopo tre stagioni: arrivato dall'Empoli nel 2022, chiude la sua esperienza al Toro dopo 113 presenze, condite da quattro gol.

Sul 24enne centrocampista di Pontedera c'erano anche l'Inter e l'Atalanta, ma il Milan è riuscito ad anticipare la concorrenza che avrebbe dovuto liberare spazi nella propria rosa prima di poter eventualmente sferrare il colpo.

