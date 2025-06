L'accordo verbale tra Bayern Monaco e Nick Woltemade non basta: lo Stoccarda continua a fare muro per proteggere il suo attaccante, avvicinato anche all'Inter dagli interminabili rumors di mercato. Le voci sui bavaresi non sono piaciute ai Die Roten che nei giorni scorsi hanno anche smentito pubblicamente (attraverso le parole del ds Fabian Wohlgemuth) che l'avventura del classe 2002 fosse giunta al termine: per cambiare lo scenario servirebbe un'offerta irrinunciabile, che Bild quantifica in almeno 80 milioni di euro.