Sembra essere puntato sulla capitale il segnale di mercato dell'Inter che come eventuale sostituto di Hakan Calhanoglu, in possibile uscita verso il Galatasaray, ha individuato Nicolò Rovella come sostituto numero uno da inserire ad una lista nella quale compare anche Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino però, conteso in un derby di mercato tra milanesi, sembra essere molto vicino al Milan.

Gianlucadimarzio.com parla di contatti positivi in mattinata tra i due club anche se non si è arrivati ad un'intesa definitiva. Il Torino rallenta l'uscita del 2001 perché vorrebbe prima chiudere per l’arrivo di un sostituto. Fase di interlocuzione dunque che avvicina sì Ricci al Milan, ma non definisce nulla. I rossoneri stanno comunque guardando ad altri profili pur mantenendo Ricci in posizione privilegiata.