Arrivano conferme sul possibile approdo di Cesare Casadei al Genoa: secondo Gianlucadimarzio.com, il Chelsea, proprietario del cartellino, preferirebbe che l'ex canterano dell'Inter rimanesse in Inghilterra per poterlo monitorare da vicino, con il Leicester di Enzo Maresca in prima fila. Ma la volontà del giocatore è quella di accasarsi al Grifone e questa può rivelarsi determinante.