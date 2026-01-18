"È stata una partita difficile, penso che avremmo potuto pareggiare ma il calcio è così", ha detto Oumar Solet ai canali ufficiali dell'Udinese dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter.

"È difficile da accettare però dobbiamo guardare avanti e fare meglio nella prossima partita - ha continuato il calciatore bianconero -. Oggi ci è mancato solo il gol, specie nella seconda parte di gara e dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci partita dopo partita".