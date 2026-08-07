Alla vigilia di Inter-Juventus, in programma domani alle 13 a Perth, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore bianconero Luciano Spalletti. Ecco le sue parole alla vigilia della gara.
La conferenza di Spalletti prima di Inter-Juventus
Che partita si aspetta domani?
"Sono gare dove si può vedere la mentalità della squadra, servono per capire se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. E' chiaro che l'Inter è una squadra tostissima, come il Chelsea. Di conseguenza servirà essere squadra in tutti i momenti della partita, evitare di avere difficoltà nell'atteggiamento, perché l'Inter potrebbe trovare dei vantaggi se non riusciamo ad essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, per sperimentare cose nuove".
L'ultimo Juve-Inter ha generato tante polemiche. Rivedrete Bastoni dopo un po' di tempo, cosa ne pensa?
"Sarà semplice, noi daremo seguito a quello che abbiamo fatto dopo quella partita. Non abbiamo avuto strascichi e non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo. Vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato, per riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello".
Vedremo Yildiz dall'inizio?
"Giocherà di più rispetto alle ultime gare, oggi tre o quattro ragazzi non si sono allenati in campo per la gestione dei carichi. Non è facile organizzare questi eventi. Però sono fatiche in più e nelle prossime ore ci confronteremo per vedere se hanno recuperato. Se sarà titolare lo dirò domani dopo la partita. Ma le intenzioni sono di fargli giocare un tempo o quasi un tempo".
Il nome di Circati è stato accostato alla Juventus. E' un profilo che vi interessa?
"Circati é un calciatore promettente, che ha fatto vedere grandi qualità, naturalmente può interessare a qualsiasi club. Però noi in questo momento abbiamo nel mirino solo un paio di cose ben definite, che in questo momento non riguardano lui. Non possiamo andare a creare situazioni alternative perché in base a quelli che sono stati gli eventi ora disponiamo di una rosa molto ampia".
Avete Alajbegovic e Kolo Muani: non manca il centravanti da 20 gol essendo andato via Vlahovic?
"Io penso che questi calciatori nella loro somma riusciranno a superare quei numeri. Non è importante averne uno che fa 20 gol. Quest'anno il campionato sarà caratterizzato dal fatto che si gioca il giovedì e la domenica, sarà difficile far giocare sempre gli stessi. L'Europa League ti impegna più della Champions. Ma con gente come quella che abbiamo preso riusciremo a sopperire con il lavoro di tutti, anche senza il centravanti fisico che ti manca. Ekhator ha un po' quelle caratteristiche, Kolo riempie l'area. Anche Alajbegovic è uno che può fare i gol. Kolo Muani vogliamo aiutarlo nei numeri. Per il momento siamo abbastanza tranquilli".
Alessandro Savoldi
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