Nel corso della conferenza stampa prima di Heerenveen-Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst ha ripensato alla sconfitta europea subita contro l'Inter dalla sua squadra, sottolineando gli aspetti che gli sono piaciuti meno del 3-0 del de Kuip: "In una partita di Champions League contro un avversario del genere, sai che devi riuscire a portarti in vantaggio o, quantomeno, mantenere la porta inviolata il più a lungo possibile. Sembra semplice, ma segnare per primi sarebbe stato fondamentale per mettere in difficoltà l'Inter - ha spiegato il tecnico olandese -. Non credo che abbiamo difeso bene in occasione di nessuno dei gol subiti. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare di concedere occasioni che portano a reti avversarie. Quando vai sotto nel punteggio, sai che la partita si fa in salita. La lezione da imparare è che dobbiamo essere più solidi in difesa. In più non siamo stati in grado di sfruttare le situazioni che ci sono capitate per costruire vere opportunità da gol. La Champions League - ha proseguito - rappresenta il massimo livello: tutto deve essere fatto meglio e più rapidamente. Le decisioni vanno prese con maggiore velocità; è proprio questo il tipo di esperienza che, come squadra, ci manca ancora. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

Infine, Van Bronckhorst ha spiegato che l'Inter gli ha offerto alcuni spunti per capire dove poter migliorare: "Osservare come difende l'Inter e come sceglie i momenti giusti per esercitare pressione è un aspetto da cui noi, come squadra, possiamo imparare molto".