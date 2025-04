A margine della vittoria della Roma sul Verona, Claudio Ranieri ha scherzato a modo suo quando è stato stuzzicato sulle possibilità della sua squadra di centrare la clamorosa qualificazione alla prossima Champions League: "Io accetto le scommesse, ho il salvadanaio: datemi i soldi - ha detto ridendo il tecnico giallorosso a Sky Sport -. No, non è facile ragazzi, non è facile. Allora, un conto è dire che questi ragazzi stanno facendo una cosa straordinaria: noi ci proviamo, c'è il sogno - benissimo - poi c'è il pensiero e poi c'è l'azione. C'è da lavorare perché abbiamo delle partite meravigliose, bellissime, con l'Inter e la Fiorentina: non è una passeggiata tra i boschi. Ci siamo, vogliamo fare bene: alla fine i nostri tifosi devono essere contenti del nostro campionato, che è iniziato male e deve finire possibilmente bene".