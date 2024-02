Battesimo del fuoco per Liverani che, alla sua prima sulla panchina della Salernitana, dovrà vedersela con l'Inter capolista domani sera al Meazza.

Grossi problemi in difesa per l'ex regista del Perugia: recuperato Pasalidis, ma restano ai box i vari Pirola, Gyomber, Pierozzi e Fazio (per questi ultimi due si deciderà oggi, ma è più no che si come spiega il Corsport). Out anche lo squalificato Bradaric. E allora linea a quattro con Sambia a destra, Manolas-Boateng centrali e Zanoli a sinistra. Dubbi in mezzo: sarà rombo, ma c'è da capire chi agirà davanti la difesa nel ruolo di regista. In attacco Dia e Weissman.