L'Inter ospita il Cagliari con l'obiettivo di dare la sgasata decisiva per lo scudetto. Dopo aver accumulato ben 9 punti di vantaggio sul Napoli e 12 sul Milan, i nerazzurri intendono dare continuità alle vittorie con Roma e Como e, di conseguenza, spegnere le residue speranze tricolori delle rivali.

Chivu sarà ancora orfano di Lautaro e Bisseck, oltre che di Sucic squalificato e Bastoni fermato per consentirgli di ricaricarsi. Restano ancora alcuni dubbi di formazione, considerando pure la gestione delle energie in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Como in programma martedì prossimo.