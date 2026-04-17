Andrà in scena oggi, in occasione di Inter-Cagliari, presso lo stadio San Siro, la cerimonia di firma del Manifesto della comunicazione non ostile, alla presenza di Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell’Inter, e di Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili, associazione non profit nata per promuovere una comunicazione rispettosa e consapevole, contrastando linguaggi aggressivi o offensivi sia sui social sia nella vita quotidiana. Insieme a loro anche la legend nerazzurra Danilo D’Ambrosio e una delegazione dei ragazzi del Settore Giovanile dell’Inter coinvolti nel progetto. L’iniziativa rappresenterà un momento simbolico per sottolineare l’importanza delle parole nello sport e nella vita quotidiana, trasformando il linguaggio in uno strumento di educazione e inclusione.

La firma del Manifesto conclude il progetto educativo 'Diamo l’esempio', organizzato all’interno del Progetto Educational del Settore Giovanile nerazzurro, che ha coinvolto direttamente i gruppi Under 9-11 maschile e femminile, circa 70 bambini, e indirettamente le loro famiglie, gli allenatori e l’intera comunità sportiva.

Attraverso laboratori ludico-formativi – a cui ha partecipato anche il presidente Giuseppe Marotta – bambini e bambine hanno riflettuto sulle parole del tifo e sulle emozioni che le accompagnano, trasformando il campo in uno spazio di ascolto, empatia e rispetto. Dalle parole raccolte durante i laboratori è nato ALÈ – Piccolo glossario del tifo positivo, uno strumento agile e coinvolgente pensato per i ragazzi e per i loro genitori, gli allenatori e tutti i tifosi. “ALÈ” richiama l’energia dello stadio, ma è anche l’acrostico di Allena L’Empatia: un invito a trasformare il tifo in un gesto educativo, dove entusiasmo e rispetto corrono nella stessa direzione.

Il glossario raccoglie parole chiave e linee guida del tifo positivo, mettendo a confronto parole da evitare e parole da preferire, spiegandone il significato e l’effetto che producono sugli altri in campo, sugli spalti e online. Uno strumento condiviso che unisce l’esperienza educativa di Parole O_Stili e il percorso storico di Inter e Io Tifo Positivo, il progetto promosso da Comunità Nuova all’interno delle scuole della città in collaborazione con il club per educare ragazzi e famiglie al rispetto, alla lealtà e alla responsabilità dentro e fuori dal campo, nella promozione della sportività tra i più giovani.

La collaborazione tra Parole O_Stili e Inter si sviluppa anche attraverso i canali digitali ufficiali del Club, dove i contenuti diventano strumenti di posizionamento e sensibilizzazione. Il percorso è stato inaugurato il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un contenuto social che ha evidenziato l’importanza delle parole nella prevenzione della violenza di genere. Il 10 aprile, in prossimità della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, è stato pubblicato un secondo contenuto co-prodotto dedicato al tifo positivo, a introduzione del Glossario ALÈ.

"Le parole che si usano allo stadio, in campo, sugli spalti o sui social non sono mai neutre. Possono accendere entusiasmo e senso di appartenenza, ma possono anche ferire, escludere, dividere. Lo sport è uno dei luoghi più potenti di educazione informale. I bambini e le bambine imparano guardando e ascoltando le persone adulte che li circondano e accompagnano. Con “Diamo l’esempio” vogliamo ribaltare la prospettiva: sono proprio bambini e bambine, con la loro autenticità, a mostrarci che un tifo più rispettoso è possibile. Allenare l’empatia è un gesto atletico, oltre che umano”, le parole di Rosy Russo, Presidente di Parole O_Stili.

"La formazione dei più giovani nel contesto sportivo è un tema molto importante, forse uno dei più importanti per il futuro del calcio, e l’Inter è consapevole del proprio ruolo di influenza e restituzione su tutta la comunità. Per questo siamo molto orgogliosi del percorso creato insieme a Parole O_Stili e della firma del Manifesto, in cui ci riconosciamo completamente. Vogliamo ascoltare la voce dei nostri ragazzi e insieme a loro promuovere un linguaggio capace di rispettare, sostenere e criticare senza umiliare. Perché anche le parole fanno parte del gioco", il commento di Marotta.

Durante la partita Inter-Cagliari, i soci junior degli Inter Club di Milano sveleranno la loro prima coreografia, nata da una riflessione sulle dinamiche del tifo. Lo stadio di San Siro ospiterà, inoltre, un’ampia delegazione dei ragazzi che nelle proprie scuole hanno partecipato a Io Tifo Positivo, con i loro striscioni e un video-racconto della loro esperienza, andato in onda sui maxischermi del Meazza. Parole O_Stili L’associazione Parole O_Stili è nata a Trieste nell’agosto 2016 con l’obiettivo di responsabilizzare e educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile, incoraggiando un uso consapevole e responsabile delle parole come strumento di relazione, inclusione e cittadinanza attiva. L’associazione promuove i valori espressi nel Manifesto della comunicazione non ostile e, attraverso progetti educativi, culturali e di advocacy, lavora su temi di forte rilevanza sociale – linguaggio d’odio, stigma, violenza verbale, polarizzazione – dialogando con scuole, aziende, istituzioni e mondo dello sport, per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete e una consapevolezza diffusa delle responsabili.