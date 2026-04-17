Allo stato attuale, la trattativa per Alessandro Bastoni tra Inter e Barcellona è solamente mediatica. Stando a Sportitalia, infatti, non ci sono ancora stati contatti tra i due club per parlare del possibile trasferimento in Catalogna del difensore centrale italiano, che pure ha già trovato una base di accordo con i catalani che gli permetterebbe, in caso di fumata bianca, di continuare a guadagnare i sette milioni di euro a stagione che già percepisce a Milano. 

Facile che i dialoghi possano aprirsi a breve, ma - secondo SI - in questo momento è prematuro fare discorsi su cifre ed eventuali contropartite tecniche per abbassare il costo del cartellino. In parallelo, però, ci sono alcuni movimenti attorno a questo affare potenziale, compresa la mossa di alcuni intermediari che si sono attivati col Barça per sondare la disponibilità a cedere alcuni giovani della cantera come Hector Fort, giocatore accostato proprio ai nerazzurri nelle ultime ore. "Non l’unico di una lista che attende la partenza di una trattativa che non è ancora iniziata", conclude Gianluigi Longari nel suo articolo. 

Sezione: Focus / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.